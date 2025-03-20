Прокуратура контролирует дело о покушении на убийство младенца

Прокуратура Курганинского района взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту покушения на убийство ребенка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Адыгея

По данным следствия, 32-летняя жительница Курганинского района несколько раз ударила ножом своего двухмесячного сына. Закончить преступление ей помешал ее отец.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка).

Алина Зорина