Доверяя проверяй

В Ростове-на-Дону завершился суд над руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по региону Алиной Медовник. По версии следствия, в 2017 году она подписала акты приемки работ по ремонту здания бюро, не убедившись в их выполнении. Это нанесло ущерб бюджету на 12 млн руб. Изначально Алину Медовник обвинили в превышении должностных полномочий. В 2023 году, на время следствия и суда, госпожа Медовник находилась под домашним арестом. Однако в ходе судебного процесса прокурор попросил переквалифицировать обвинение на более легкую статью — «Халатность», срок давности для которой составляет всего два года. В связи с этим, после вынесения приговора, Алина Медовник была освобождена от наказания.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алина Медовник свою вину не признала

Фото: Фото с сайта ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Алина Медовник свою вину не признала

Фото: Фото с сайта ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области»

Сегодня, 20 марта, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор руководителю ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Алине Медовник. Об этом сообщается на сайте суда.

Судебный процесс над госпожой Медовник начался в мае 2024 года по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 п.в ст. 286 УК РФ). По версии обвинения, в 2017 году ФКУ заключило с подрядной организацией государственный контракт на выполнение работ по капремонту одного из своих административных зданий в Ростове на ул. Социалистической, 119. Подрядчик ООО «Марс Строй» должен был сделать укрепление грунта в месте фундамента. Алине Медовник вменили то, что после окончания срока исполнения контракта она не провела экспертизу выполненных работ и не удостоверилась в их соответствии техническому заданию, подписав документы о приемке фактически не выполненных работ.

По данным следствия, на основе подписанных госпожой Медовик актов приемки подрядчику было необоснованно перечислено более 12 млн руб. бюджетных средств. По обвинению в превышении должностных полномочий Алине Медовник грозило лишение свободы на срок до 10 лет.

Однако в марте 2025 года в ходе судебных прений государственный обвинитель заявил ходатайство о переквалификации обвинения на ст. 293 УК РФ «Халатность». В итоге, Ленинский райсуд признал госпожу Медовник виновной по ч. 1 указанной статьи и назначил ей наказание в виде 50 тыс. руб. штрафа. При этом суд освободил обвиняемую от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Срок давности по ч. 1 ст. 293 УК РФ составляет два года. Инкриминируемое Алине Медовник деяние было совершено в 2017 году, а уголовное дело против нее возбудили в 2023-м. На время следствия и суда госпоже Медовник была определена мера пресечения в виде домашнего ареста. Алина Медовник свою вину не признала.

По словам адвокат осужденной Ольги Селиховой, руководитель ФКУ поручила контроль за проведением ремонтных работ здания своему подчиненному сотруднику Сергею Форопонтову. При этом он в декабре 2017 года получил от руководителя фирмы-подрядчика «Марс Строй» 200 тыс. руб. за то, что сообщил Алине Медовник недостоверные сведения о том, что все работы выполнены и им лично проверены.

«Указанный факт получения денежных средств подтвердил в своих показаниях и сам Форопонов, допрошенный в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя фирмы-подрядчика Оганеса Камендатяна по обвинению в мошенничестве», – говорит адвокат.

Адвокат считает, что уголовное преследование Алины Медовник было заведомо незаконным и необоснованным. Ольга Селихова не исключает, что ее подзащитная будет подавать апелляционную жалобу на обвинительный приговор с требованием оправдания.

Оганес Камендатян в мае 2024 года был признан Пролетарским райсудом Ростова виновным в мошенничестве по делу о ремонте здания медико-социальной экспертизы и получил один год и десять месяцев лишения свободы.

Сергей Иванов