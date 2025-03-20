Петербургский СКА проиграл «Автомобилисту» по буллитам

Петербургский хоккейный клуб СКА на выезде уступил екатеринбургскому «Автомобилисту». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев после серии буллитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК СКА Фото: Пресс-служба ХК СКА

Счет на 14-й минуте открыл Никита Зайцев. Вторую шайбу за СКА на 23-й минуте забросил Марат Хайруллин. В составе екатеринбургской команды отличились Артем Каштанов (28-я минута) и Брукс Мэйсек (59-я минута). Победный буллит забил Семен Кизимов.

Следующий матч армейцев состоится 22 марта. СКА в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург будет претендовать на проведение хоккейного матча между сборными РФ и США.

Дарья Астанина