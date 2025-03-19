Петербург будет претендовать на проведение хоккейного матча между сборными РФ и США

Петербург готов принять товарищескую встречу между хоккейными сборными России и США, об этом журналистам заявил спикер ЗакСа Александр Бельский 19 марта. Встречу, по его словам, можно провести на СКА Арене — лучшей ледовой арене в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Бельский напомнил, что подобные матчи проводили во время холодной войны. Такие игры помогают сблизить позиции двух стран, у которых разное видение на обстановку в мире.

Он напомнил, что у США и России уже есть общие связи, так как один из лучших игроков мира Александр Овечкин является капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз».

О проведении товарищеских встреч президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились в ходе телефонного разговора, который состоялся 18 марта. В них смогут принять участие игроки из НХЛ и КХЛ.

Подробнее о беседе двух глав государств читайте в материале «Ъ» «Договорились».

Андрей Маркелов