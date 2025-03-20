Шесть ярославских предприятий проверяют на причастность к загрязнению воздуха

В Ярославле шесть предприятий проверяют на предмет загрязнения воздуха во Фрунзенском районе. Об этом сообщает региональное отделение «Народного фронта» со ссылкой на ответ правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Ранее в воздухе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола, скипидара, сольвент-нафта, уайт-спирита и сероводорода. В настоящее время министерство лесного хозяйства и природопользования и Роспотребнадзор проводят проверку, в ходе которой намерены найти источник загрязнения.

«Отравлять воздух, по информации чиновников, могли шесть предприятий. На сегодня осмотрены площадки "Регион-Склада", "АДС" и "Агропро", отобраны пробы воздуха, ведется анализ разрешительных документов на соответствие требованиям природоохранного законодательства»,— сообщает «Народный фронт».

Алла Чижова