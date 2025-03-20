Шесть ярославских предприятий проверяют на причастность к загрязнению воздуха
В Ярославле шесть предприятий проверяют на предмет загрязнения воздуха во Фрунзенском районе. Об этом сообщает региональное отделение «Народного фронта» со ссылкой на ответ правительства области.
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
Ранее в воздухе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола, скипидара, сольвент-нафта, уайт-спирита и сероводорода. В настоящее время министерство лесного хозяйства и природопользования и Роспотребнадзор проводят проверку, в ходе которой намерены найти источник загрязнения.
«Отравлять воздух, по информации чиновников, могли шесть предприятий. На сегодня осмотрены площадки "Регион-Склада", "АДС" и "Агропро", отобраны пробы воздуха, ведется анализ разрешительных документов на соответствие требованиям природоохранного законодательства»,— сообщает «Народный фронт».