Музей-пароход

В судебном процессе по изъятию у Камского речного пароходства (КРП) исторических зданий из усадьбы Мешкова может быть поставлена точка. Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия и КРП обсуждают заключение мирового соглашения. Как сообщил вчера на заседании суда представитель инспекции, КРП готово передать в региональную собственность четыре памятника архитектуры на ул. Монастырской, 11. Основное здание усадьбы Мешкова занимает краеведческий музей. Эксперты полагают, что переход этих объектов в региональную собственность позволит отреставрировать весь исторический ансамбль.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия и ПАО «Судоходная компания „Камское речное пароходство“» обсуждают заключение мирового соглашения по передаче в краевую собственность исторических строений, входящих в комплекс «Усадьбы пароходчика Н. В. Мешкова» в Перми. Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно 20 марта на заседании Арбитражного суда Пермского края. Ранее ведомство через суд потребовало изъять у Камского речного пароходства (КРП) памятники «Флигель», «Каретный сарай», «Службы», «Лавка в насыпной террасе с подпорной стенкой». Эти здания находятся в составе комплекса по ул. Монастырской, 11, основное здание «Усадьбы пароходчика Н. В. Мешкова» занимает Пермский краеведческий музей.

Иск инспекции по охране объектов культурного наследия был подан к КРП, контролируемой бизнесменом Михаилом Антоновым, осенью 2023 года. Спорные строения в составе усадьбы площадью 606 кв. м (двухэтажный флигель), 797 кв. м («Каретный сарай» и «Службы» в два этажа) и 54 кв. м («Лавка в насыпной террасе с подпорной стенкой») обозначаются литерами Б, В, В1 и Д1 соответственно. Комплекс пароходчика Мешкова является объектом культурного наследия и представляет собой образец застройки рубежа XIX–XX веков. В его состав входят главный дом, флигель, лавка в насыпной террасе с подпорной стеной, беседка-ротонда, терраса и ограда с воротами.

В ведомстве требования об изъятии строений мотивировали ненадлежащим содержанием памятников архитектуры со стороны собственника. Для выяснения состояния зданий проводилась судебная экспертиза. Заключение экспертов поступило в суд, но в материалах дела выводы исследования не раскрываются.

Параллельно в начале марта СК «КРП» сообщило о решении совета директоров передать по договору купли-продажи в собственность своей структуры (ООО «Волжско-Камское судоходное общество») вышеуказанные памятники архитектуры. А 17 марта совет директоров КРП рассматривал смену юридического адреса организации — сейчас Камское речное пароходство зарегистрировано по адресу спорных строений (ул. Монастырская, 11, к. Б).

Вчера на заседании представитель инспекции заявил, что стороны обсуждают возможность мирного разрешения спора. В частности, ответчик и третье лицо (в процессе Волжско-Камское судоходное общество выступает третьим лицом) готовы передать строения усадьбы Мешкова в собственность Пермского края. Предложение о передаче спорной недвижимости поступило в адрес правительства края. Региональному минимуществу, тоже участвующему в деле третьим лицом, поручено главой региона рассмотреть его. Представитель КРП заметил, что на заседании ему не хотелось бы раскрывать все детали соглашения, в частности цену объектов и прочее. «Самое главное, что мы договорились и что у нас есть все инструменты для мирного урегулирования спора. Все сохранят свой баланс интересов»,— объявил ответчик. По ходатайству сторон суд отложил разбирательство на 20 мая. К этому времени все участники процесса согласуют детали мирового соглашения.

Архитектор-реставратор Геннадий Воженников поддержал передачу зданий из состава усадьбы Мешкова региональным властям. «Строения „Флигель“, „Каретный сарай“, „Службы“ и „Лавка в насыпной террасе с подпорной стенкой“ неразрывно связаны с основным зданием усадьбы. Когда их объединят в собственности Пермского края, можно будет рассматривать реставрацию всего ансамбля, а не локальных объектов»,— подчеркнул господин Воженников. После реставрации и приспособления к современному использованию строения можно будет использовать для нужд краеведческого музея. Например, «Флигель» подойдет для размещения административных помещений музея, хранения необходимой документации. Кроме того, строения усадьбы можно использовать и для размещения крупных музейных объектов.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан считает, что главное преимущество мирового соглашения для КРП — возможность получить справедливую компенсацию за передаваемые объекты. При принудительном изъятии по решению суда размер компенсации может быть значительно ниже рыночной стоимости, поскольку при изъятии за ненадлежащее содержание этих объектов суд может учесть расходы на их восстановление. Кроме того, мировое соглашение позволяет пароходству избежать репутационных рисков из-за негативного судебного решения. Для инспекции мировое также выгоднее. «Судебная тяжба — это долго, особенно с учетом возможных апелляций и кассаций. За это время состояние памятников может еще больше ухудшиться»,— говорит Антон Помазан.

По словам управляющего партнера IPM Consulting Вадима Тедеева, при заключении мирового соглашения стоимость объектов определят по договоренности сторон. «Необходимо учитывать, что, согласно охранным обязательствам, собственник уже должен был к середине 2023 года привести строительные конструкции к нормативному уровню и отреставрировать фасады, чего, судя по иску инспекции, сделано не было. Эти невыполненные обязательства могут существенно снизить стоимость компенсации»,— резюмирует господин Тедеев.

Евгения Ахмедова