Водитель рейсового автобуса скончался после ДТП на Пулковском шоссе

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП с рейсовым автобусом в Московском районе Петербурга. Дорожный инцидент произошел 20 марта в 15:05 на парковке автозаправочной станции у дома 71 по Пулковскому шоссе.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что водитель за рулем автобуса Volgabus (без пассажиров), мужчина на вид 40 лет, совершил наезд на припаркованный автомобиль Mitsubishi, после чего врезался в забор.

В итоге водитель автобуса скончался. Однако, по предварительной информации, его смерть наступила не в результате ДТП, отметили в полиции. В настоящий момент личность погибшего устанавливается, все подробности произошедшего выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что столкновение двух иномарок на трассе в Ленобласти унесло жизнь одного из водителей.

Андрей Цедрик