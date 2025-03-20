Т2 запускает мобильную сеть и бесплатную связь до конца года на Ставрополье

Оператор Т2 расширяет присутствие, запуская услуги связи в Ставропольском крае. 20 марта в Ставрополе состоялась официальная презентация услуг Т2 (ранее Tele2) в 70-м для себя регионе России. Министр энергетики Ставропольского края Иван Ковалев оценил вклад компании в развитие телекоммуникационной инфраструктуры, выделив работу по обеспечению связью отдаленных территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Т2 Фото: Т2

Т2 сообщила об инвестициях в размере 7,9 млрд руб. в 2024 году, направленных на строительство 36 тыс. базовых станций по всей стране, 3,5 тыс. из которых установлены на Ставрополье. Благодаря этому, покрытие сети Т2 достигает 97% жителей региона, охватывая как городские центры, так и сельскую местность. Оператор предлагает услуги связи в стандартах 2G и 4G на частотах 800, 1800, 2100, 2300 и 2600 МГц, а также поддерживает технологии VoLTE и VoWiFi.

Генеральный директор Т2 Антон Годовиков подчеркнул перспективность сотрудничества со Ставропольем, учитывая развитый туристический сектор и логистическую сеть края. В ходе презентации, для демонстрации качества связи, были организованы прямые трансляции с горы Машук и озера Соленое.

Т2 обеспечивает покрытие в аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод, на железнодорожных вокзалах, а также в 120 санаторно-курортных учреждениях и гостиницах региона. Услуги связи доступны жителям даже самых отдаленных населенных пунктов, включая деревни, поселки, хутора, аулы и садовые товарищества.

Директор ставропольского филиала Т2 Роман Житник представил линейку продуктов компании, отметив, что оператор стремится завоевать доверие пользователей цифровых услуг. В качестве промо-акции жители Ставрополья могут бесплатно пользоваться связью до конца года. Предложение включает в себя: несгораемый остаток минут и интернет-трафика, безлимитный доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам, возможность пользоваться услугами связи при отрицательном балансе, обмен трафиком с другими абонентами Т2, бесплатные звонки внутри сети по России, единую стоимость услуг как в домашнем регионе, так и в роуминге по стране.

Кроме того, запущена услуга «Вечный номер», позволяющая бесплатно закрепить за собой номер телефона, даже если он не используется длительное время. В целях защиты абонентов от мошенничества, Т2 использует антифрод-платформу, блокирующую свыше 300 тыс. мошеннических звонков ежедневно.

Специальные предложения доступны и для корпоративных клиентов. До конца года подключение к Т2 для бизнеса обойдется всего в 1 рубль, при этом сохраняются все основные преимущества оператора.

Екатерина Алферова