«Пришел марток — надевай семь порток»,— гласит народная мудрость. И действительно, первый месяц весны преподнес нам немало сюрпризов: то снег с дождем, то солнечная и погожая погода. Наша редакция будет действовать схожим образом, но только в культурном плане. Мы с ветерком пронесемся по самым ярким событиям культурной жизни Петербурга — от кинофестивалей до концертов известных исполнителей, от Дня театра до значимых выставок об искусственном интеллекте. Занимайте удобные места, ведь мы начинаем!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Крем»

Фото: Французский институт в Санкт-Петербурге Кадр из фильма «Крем»

Фото: Французский институт в Санкт-Петербурге

Последнюю декаду марта начнем с Кинофестиваля Франкофонии, который уже подходит к концу. С 21 по 23 марта зрителям, пришедшим в кинотеатр «Формула кино Галерея», покажут венгерский фильм «Крем», в субботу — французскую картину «История Сулеймана», а в воскресенье — немецко-французскую ленту «Транзит». Бонусом ко всему покажут нашумевший отечественный фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Не забудьте попкорн и газировку, ведь мест в зале будет совсем немного.

Немного отвлечемся от кино и перенесемся в мир музыки. 21 марта в новом клубе «Рассвет» на улице Комсомола состоится сольный концерт Леонида Федорова, лидера легендарной группы «АукцЫон». Как и прежде, это будет сеанс одновременной игры в музыку, поэзию, высокое безумие и ритуальный транс. Каждая песня господина Федорова, независимо от того, исполняет он ее с «АукцЫоном», в дуэте с другими музыкантами или сольно, не допускает интерпретаций со стороны. Несмотря на безусловную «хитовость» практически каждого сочинения, взяться за их исполнение может только сам автор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Опасные связи»

Фото: музыкальный театр имени Шаляпина Сцена из спектакля «Опасные связи»

Фото: музыкальный театр имени Шаляпина

Любителям театра предлагаем 21 марта посетить Дом офицеров, где Музыкальный театр имени Шаляпина представит музыкальную мелодраму «Опасные связи» по мотивам одноименного романа Шодерло де Лакло. Личная жизнь, отношения мужчин и женщин, сокровенные тайны и опасные интриги вдохновляют и будоражат сознание многих. Персонажи аристократического общества обнажат свои человеческие слабости и чувства, позволив зрителям порассуждать на вечную тему: что же правит миром — любовь, коварство или фортуна?

На территории Новой Голландии в галерее «Цифергауз» с 21 марта можно увидеть выставку «Моей матерью был компьютер», посвященную искусственному интеллекту. Здесь представлены работы современных художников, включая Кристину Горланову и Михаила Григорьева, исследующих ИИ в своем творчестве.

Несмотря на активное обсуждение машинного обучения и широкое использование нейросетей в повседневных задачах, тема ИИ остается одной из самых актуальных в развитии новых технологий. Задача выставки — отразить динамику отношений человека к своему детищу: каждый из семи залов галереи соответствует одной из эмоций, сопровождающих этот опыт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Дмитрий Лисс

Фото: Уральский академический филармонический оркестр Дирижер Дмитрий Лисс

Фото: Уральский академический филармонический оркестр

В субботу, 22 марта, предлагаем посетить Большой зал Петербургской филармонии, где выступит Уральский академический филармонический оркестр под управлением народного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера коллектива Дмитрия Лисса. В этот вечер прозвучат шедевры эпохи романтизма, а солистом выступит звезда мировой академической музыки, пианист Борис Березовский.

Для тех, кто не слишком хорошо знаком с классической музыкой, но интересуется кино, можем предложить выступление симфонического оркестра Imperial Orchestra на сцене петербургского Ледового дворца. 23 марта в рамках большого концертного тура по России коллектив представит программу-трибьют Hans Zimmer’s Universe. Зрители услышат произведения из фильмов «Интерстеллар», «Гладиатор», «Король Лев», «Пираты Карибского моря» и многих других. Музыку к ним написал великий голливудский композитор Ханс Циммер, в честь которого и затеяно это представление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Ирина Понаровская

Фото: БКЗ «Октябрьский» Певица Ирина Понаровская

Фото: БКЗ «Октябрьский»

В понедельник, 24 марта, рекомендуем посетить выступление Ирины Понаровской, которое состоится в БКЗ «Октябрьский». За несколько десятилетий на сцене эстрадная дива меняла образы, оставаясь моментально узнаваемой благодаря своей невероятной энергетике и темпераменту, чувству стиля и, конечно, голосу: мощному, драматичному, со знаменитой хрипотцой. Понаровская — это случай, когда большой талант сочетается с отличной школой и железной дисциплиной. Зрители смогут услышать полюбившиеся песни: «Рябиновые бусы», «Ты мой бог» и «Спасибо за любовь».

Не забудьте, что до 31 марта иммерсивный театр «Морфеус» будет показывать петербуржцам сразу несколько спектаклей, которые идут каждый день. Концепция заключается в том, что зрители взаимодействуют с актерами и другими гостями представления, принимая решения, от которых зависит развитие сюжета. На выбор предлагаются: празднующий в этом году 10-летие захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическая комедия «До свадьбы доживет», спектакль-импровизация «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и недавняя премьера в формате true crime — «Судный день».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Голодранцы и аристократы»

Фото: Театр имени Акимова Сцена из спектакля «Голодранцы и аристократы»

Фото: Театр имени Акимова

25 марта в Театре имени Акимова покажут комедию «Голодранцы и аристократы». Согласно сюжету, молодой маркиз Эудженио Фаветти мечтает жениться на юной балерине, дочери нувориша Семмолоне. Но гордец Фаветти-старший отказывается общаться с выскочкой-миллионщиком. И тогда Эудженио приходится нанять себе родню «голубых кровей» в трущобах, чтобы представить ее будущему тестю. Вы сможете увидеть прекрасный актерский ансамбль, умело оркестрованный шумовыми эффектами кастрюль, шумовок, половников и сковородок. Звучит забавно, согласитесь!

На манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке продолжается гастрольное шоу «Бурлеск» от заслуженного артиста России Гии Эрадзе и Росгосцирка. Эта программа была создана на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако. По словам организаторов, шоу отличает особый стиль и фирменный почерк господина Эрадзе: синтез жанров и феерия фешен-цирка, эксклюзивные костюмы и образы от лучших российских дизайнеров и художников, а также авторская музыка. Гастроли шоу «Бурлеск» продлятся в цирке Чинизелли до 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец, композитор Александр Розенбаум

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Певец, композитор Александр Розенбаум

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

26 марта легендарный Александр Розенбаум выступит на сцене ресторана Alpenhaus с программой «Любить — так любить». Как вы знаете, маэстро всегда вкладывает частичку своей души и свойственную ему глубокую жизненную философию в свои стихи и песни. В редакции «Ъ-СПб» рекомендуем прислушаться и задуматься о вечном.

До 5 апреля в Arts Square Gallery на Итальянской улице проходит выставка «Танец на холсте». Здесь собраны произведения искусства и артефакты, связанные с балетом и персоной великой Анны Павловой: от живописи и фотографии до реквизита и костюмов, которые воссоздают атмосферу той эпохи. Каждый экспонат несет в себе историю, увлекательную и волнующую, как и сам танец. Галерея представляет работы Лены Амирхановой, Евгения Крылова, Олега Котельникова и многих других.

Для детей и взрослых мы припасли музыкальную комедию «Али-Баба и сорок разбойников». Молодое, но даровитое творческое объединение «Канарейка» 27 марта покажет постановку на сцене ДК Железнодорожников. Все мы помним советскую классику? А теперь добавьте к знакомым мелодиям и фразам интересную режиссуру и современный балет. О том, что вы будете подпевать песням любимых персонажей, даже говорить не будем…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Щелкунчик»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского Сцена из балета «Щелкунчик»

Фото: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского

28 марта на сцене Эрмитажного театра покажут знаменитый балет «Щелкунчик» в сопровождении Балтийского симфонического оркестра. Постановка с участием бывшего премьера Мариинского театра Фаруха Рузиматова расскажет языком классического танца всем известную сказку о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом Короле Мышей. Яркие персонажи и красочные декорации, без сомнения, поднимут ваше настроение.

В этот же день, 28 марта, к 130-летнему юбилею композитора Карла Орфа под руководством маэстро Фабио Мастранджело на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга симфонический оркестр «Северная Симфония» исполнит всемирно известную сценическую кантату «Кармина Бурана». В концерте примет участие хор Музыкального театра имени Шаляпина и солисты театра. Сам Орф называл кантату праздником победы человеческого духа через равновесие плотского и вселенского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Весь день – театр»

Фото: Фестиваль «Весь день – театр» Фестиваль «Весь день – театр»

Фото: Фестиваль «Весь день – театр»

В субботу, 29 марта, в Театральном музее на улице Зодчего Росси пройдет восьмой ежегодный фестиваль «Весь день — театр». Здесь каждый зритель волен выбирать удобный для себя вариант посещения: остаться на весь день и попробовать увидеть все, что заявлено в афише, или прийти только на определенные события. Фестиваль откроется экскурсией-перформансом «Магия театрального костюма». В программе также перформативный спектакль-застолье «Праздник-Вахтангов» режиссера Дмитрия Хохлова: за одним столом соберутся герои семи спектаклей знаменитого режиссера Евгения Вахтангова. Ближе к вечеру покажут моноспектакль режиссера Жени Анисимова «ПолКовник» о человеке, мечтающем о славе. Завершится фестиваль концертом-квартирником Никиты Виноградова.

Если не хочется тратить на досуг весь день, рекомендуем 29 марта посетить концерт «Бах vs. Моцарт» от Amadeus Concerts в Петрикирхе. Бах и Моцарт — два величайших композитора всех времен. Первый — вершина музыкальной мысли, которая пока не покорилась никому. Гений совершенной гармонии второго — физическое воплощение музыки как явления. В этом концерте организаторы решили «столкнуть» лучшие органные сочинения Баха и наиболее яркие произведения Моцарта для рояля. Цикл «Битва клавиров» восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда лучшие мастера состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Вадим Самойлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Певец Вадим Самойлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Если душа требует рок-музыки, стоит посетить 60-летие основателя и лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Он отметит свой юбилей грандиозным концертом на сцене клуба А2 29 и 30 марта. В ходе шоу прозвучат любимые зрителями хиты группы, композиции из сольных альбомов музыканта и новые песни. Гостями концерта станут легенды свердловского рок-клуба: «Урфин Джюс», «Настя», группа Егора Белкина, а также московский арт-проект S-VOX. По словам господина Самойлова, программа охватывает всю историю его 40-летнего творческого пути.

Если вы ценитель классики и Антонио Вивальди в особенности, то 30 марта на сцене Большого Итальянского просвета Эрмитажа дадут концерт «Времена года» в исполнении ансамбля старинной музыки. В этот вечер петербуржцы и гости города смогут услышать не только знаменитый цикл, но и арии из опер великого композитора, которые составляют «золотой фонд» мировой вокальной музыки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Татьяна Буланова

Фото: клуб «Космонавт» Певица Татьяна Буланова

Фото: клуб «Космонавт»

На сладкое мы оставили одну из самых любимых звезд российской эстрады — Татьяну Буланову, которая 30 марта даст сольный концерт в клубе «Космонавт». В ходе представления можно будет увидеть заслуженную артистку России в максимально камерной обстановке, потанцевать и услышать такие культовые композиции, как «Не плачь», «Скажи мне правду, атаман», «Мой сон» и «Ясный мой свет». Певица многократно становилась лауреатом «Песни года», ее песни постоянно находятся в хит-парадах популярных радиостанций. А ее концерты — это всегда душевная атмосфера, ведь каждая песня Булановой — о жизни, о судьбе, о каждом из нас.

Подготовил Андрей Маркелов