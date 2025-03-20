Спор о высоком

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России на решение Арбитражного суда Москвы об отмене постановления, признавшего Новороссийский морской торговый порт (НМТП) виновным в нарушении антимонопольного законодательства. С исковым заявлением выступал Абинский электрометаллургический завод (АЭМЗ), обвинивший порт в установлении высоких монопольных цен на услуги по перевалке черных металлов. Суд первой инстанции счел доводы ФАС недоказанными. По мнению юристов, в апелляционной инстанции жалобу ФАС ждет аналогичный результат.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Девятый арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению жалобу ФАС на решение нижестоящей инстанции, отменившей постановление надзорного органа о признании НМТП виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Как следует из материалов дела, в антимонопольное ведомство поступило заявление ООО «Абинский электрометаллургический завод», в котором предприятие просило провести проверку в отношении НМТП. По мнению заявителя, порт установил монопольно высокие тарифы на услуги по перевалке черных металлов. Проведя проверку, ФАС признала НМТП виновным, однако порт оспорил это решение в суде. По мнению суда, для возбуждения дела было необходимо установить, что ПАО «НМТП» занимает доминирующее положение на конкретном товарном рынке, а также доказать, что порт установил монопольно высокую цену на оказываемые услуги на этом рынке. Суд счел, что ФАС с этой задачей не справился.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Абинский электрометаллургический завод» зарегистрировано в 2006 году в Абинске. Основной вид деятельности компании — производство сортового горячекатаного проката и катанки. Гендиректором является Вячеслав Пастиков, бенефициар — Иван Демченко (сын основателя АЭМЗ, депутата Государственной думы от Краснодарского края Ивана Демченко). Последние финансовые данные датируются 2020 годом, тогда чистый убыток компании составил 3,35 млрд руб. ПАО «НМТП» — крупный портовый оператор, осуществляющий свою деятельность в Новороссийском морском порту. Общество зарегистрировано в 1992 году в Новороссийске. Гендиректор Сергей Киреев. Основной акционер — ПАО «Транснефть». В третьем квартале 2024 года чистая прибыль компании составила 33, 8 млрд руб.

В частности, суд обнаружил фундаментальные методологические ошибки в работе ФАС при проведении анализа рынка и определении доминирующего положения порта. Главная проблема заключалась в неверном установлении географических границ товарного рынка. ФАС ограничила рынок услуг по перевалке черных металлов исключительно территорией порта Новороссийск, тогда как суд счел, что правильнее было бы рассматривать весь Азово-Черноморский бассейн. Это, по оценке суда, принципиально важный момент, поскольку именно от определения географических границ рынка зависит, будет ли компания признана монополистом.

Если рассматривать только порт Новороссийск, то НМТП действительно оказывается единственным игроком, предоставляющим услуги по перевалке черных металлов. Однако если расширить эти границы до всего Азово-Черноморского бассейна, как настаивал суд, то появляются и другие порты с аналогичными услугами — Туапсе, Таганрог, Ростов-на-Дону, Темрюк, Севастополь.

Суд особо подчеркнул, что при определении географических границ рынка ФАС проигнорировала свои же предыдущие выводы о наличии межпортовой конкуренции, которая ранее стала основанием для отмены тарифного регулирования в отношении НМТП. Иными словами, в одном случае ФАС признала, что НМТП работает в конкурентной среде (когда отменяла для него тарифное регулирование), а в другом — что он является монополистом (когда возбуждала антимонопольное дело).

Кроме того, суд указал на отсутствие в распоряжении ФАС на момент возбуждения дела необходимых доказательств того, что НМТП устанавливал монопольно высокие цены. Согласно законодательству, для признания цены монопольно высокой необходимо доказать, что она превышает либо сумму необходимых расходов и нормальной прибыли, либо цены на сопоставимых рынках. ФАС не провела такого анализа до возбуждения дела, а сделала выводы лишь на основании факта повышения тарифов.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что в апелляции шансы ФАС невелики, поскольку решение суда первой инстанции представляется полным и юридически обоснованным. «Для успеха ФАС потребуется представить в апелляционный суд убедительные доказательства того, что географические границы рынка были определены правильно и именно порт Новороссийск является отдельным товарным рынком из-за своих уникальных характеристик, а также то, что другие порты Азово-Черноморского бассейна не могут быть включены в рынок как конкуренты НМТП», — говорит юрист.

Она отметила наличие убедительных данных о том, что суда, которые обслуживает АЭМЗ, вполне могут быть обработаны и в других портах бассейна. Кроме того, по словам Анны Барабаш, ФАС необходимо доказать факт монопольно высоких тарифов со стороны НМТП на перевалку черных металлов на момент возбуждения дела. А это будет сложно сделать, учитывая, что анализ среднеотраслевой рентабельности и сопоставление цен НМТП с ценами конкурентов не проводился должным образом.

Елена Турбина