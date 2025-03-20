В Казани заболеваемость коронавирусом снизилась на 71% по сравнению с прошлым годом

В Казани с середины января 2025 года отмечается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а уровень заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 71%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

В ведомстве пояснили, что текущее снижение числа случаев коронавируса связано с сезонным распространением гриппа и ОРВИ. В этот период, как правило, именно эти вирусы становятся доминирующими в структуре инфекционных заболеваний.

Согласно данным Роспотребнадзора Татарстана, за неделю с 3 по 9 марта в республике было зарегистрировано 104 случая COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей (с 24 февраля по 2 марта) уровень заболеваемости снизился на 22,9%.

Влас Северин