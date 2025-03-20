В Крымском районе капитально отремонтируют Дом культуры

В 2025 году в Крымском районе Краснодарского края планируют капитально отремонтировать Дом культуры. Об этом рассказал губернатор Вениамин Кондратьев во время приема граждан, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Одна из жительниц Крымского района обратилась к губернатору и рассказала, что Дом культуры в станице Неберджаевской Крымского района находится в плохом состоянии. Здание построили в 1958 году и за это время ни разу капитально не ремонтировали.

Губернатор Краснодарского края также отметил, что будет проработан вопрос о создании отдельного спортивного центра рядом с ДК. В ближайшее время начнется проектирование объекта.

Сергей Лесь, глава Крымского района, сообщил, что в 2023 году в Доме культуры обновили кровлю, а в 2024 году — систему электроснабжения. В этом году запланирован капитальный ремонт фасада и внутренних помещений здания.

В Брюховецком районе по поручению губернатора будет построен еще один спортивный объект — многофункциональная спортивная площадка. С просьбой о ее создании к главе региона на личном приеме обратился житель станицы Батуринской. По его словам, в их поселении, где проживает более 3 тыс. человек, отсутствуют современные спортивные сооружения.

Глава Брюховецкого района Сергей Ганжа сообщил, что по поручению главы региона в районе открыты две спортивные площадки. По словам министра физической культуры и спорта края Серафима Тимченко, до конца 2025 года запланировано строительство еще одной многофункциональной площадки в станице Батуринской. Ее возведут в рамках специальной краевой госпрограммы и оборудуют уличными тренажерами и зоной для воркаута.

Вениамин Кондратьев также обратил внимание на состояние Дома культуры в Брюховецком районе. Сергей Ганжа проинформировал его о том, что в прошлом году в здании заменили кровлю, а в этом году планируют завершить проектирование работ капитального ремонта, который проведут в 2026 году.

Алина Зорина