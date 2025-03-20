Возбуждено дело об организации занятия проституцией в Орловской области

Управление СКР по Орловской области на основе материалов регионального УМВД возбудило девять уголовных дел в отношении жителей Орловской, Тульской, Нижегородской и Тверской областей. Они подозреваются в организации занятия проституцией (ч .1 ст. 241 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), вовлечении в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ, до восьми лет лишения свободы), организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, создание ОПГ вменяется супругам Елизавете и Даниилу Саковским 2003 и 2000 года рождения соответственно. В участии в преступном сообществе подозревают Эльзу Ижик 1991 года рождения, Александра Кузнецова (1990), Викторию Иванову (2003), Александру Гордееву (2003), Валентину Фомичеву (2001) и иных неустановленных лиц.

Предварительно установлено, что в 2003 году супруги создали ОПГ для вовлечения женщин в занятие проституцией. К этой деятельности они привлекали соучастников, определяя их роли. В Орле преступная деятельность велась под видом массажного салона в Заводском районе. Впоследствии фигуранты создали преступные сообщества в Нижнем Новгороде и Выксе, в Твери. Запустили рекламу в интернете.

Подозреваемые задержаны. Следователи направили в суд ходатайства об избрании им мер пресечения. По местам оказания сексуальных услуг проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.

Прошлой осенью суд в Воронеже назначил бывшему полицейскому Александру Нагорному 13 лет колонии за организацию занятия проституцией. Его брат Евгений получил 12,5 лет лишения свободы за то же преступление.

Алина Морозова