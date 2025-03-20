Хоккеист «Салавата Юлаева» Ливо повторил рекорд Мозякина по количеству голов в регулярном чемпионате

Канадский нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Джош Ливо забросил 48-ю шайбу в сезоне и повторил рекорд экс-форварда «Металлурга» Сергея Мозякина по количеству голов в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ливо забил 48-й гол в сезоне на 37-й минуте матча против новосибирской «Сибири», реализовав численное преимущество «Салавата». Канадец возглавляет таблицу бомбардиров и снайперов КХЛ, набрав 78 очков (48 голов+30 передач) в 61 матче.

В сезоне-2016/2017 двукратному обладателю Кубка Гагарина Мозякину удалось забросить 48 шайб в 60 играх. В 2021 году нападающий объявил о завершении карьеры.

Ливо играет за «Салавата Юлаева» второй сезон. До приезда в КХЛ он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ): «Торонто Мейпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флеймз», «Каролина Харрикейнз», «Сент-Луис Блюз». Ливо сыграл в НХЛ 265 матчей и набрал 93 очка (42+51).

Также играл в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В составе клуба «Чикаго Вулвз» стал обладателем Кубка Колдера — главного трофея в АХЛ.

Таисия Орлова