Башкирия лидирует по числу Telegram-каналов с протестной повесткой

Башкирия лидирует в России по количеству Telegram-каналов, вовлеченных в формирование протестной повестки и затрагивающих межнациональную и межконфессиональную сферу, рассказал начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Дмитрий Черенков на заседании совета по межнациональным отношениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

По словам господина Черенкова, некоторые каналы «представляют собой разветвленную сетку, управляемую из единого центра НАТО в Риге» (цитата по сообщению пресс-службы главы республики). В общей сложности такие каналы опубликовали более 1,5 тыс. провокационных сообщений, сказал начальник управления. При этом, по мнению Дмитрия Черенкова, количество информационных угроз растет.

«Мы ведем большую работу по опровержению фейковой информации, публикуем разъясняющие материалы, проводим фактчекинг. Результат нашей работы — 505 опровергнутых фейков, в том числе 40 — по тематике межнациональных отношений и шесть — межконфессиональных»,— поделился господин Черенков.

Идэль Гумеров