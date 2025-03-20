В Ярославской области приватизируют здание морга

В Ярославской области в прогнозный план приватизации предлагается включить бывшее здание морга и больницы в поселке Борок Некоузского района. Проект закона о дополнениях к плану внесен в областную думу.

Приватизировать хотят и другие объекты больничного городка в Борке, построенного в 1962 году и упраздненного как учреждение несколько лет назад. В план планируется включить общежитие медработников, склад ЭХО, аптеку, другие строения и земельный участок. Здесь была больница Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН. Ранее губернатор анонсировал, что объекты будут переданы из федеральной в региональную собственность и выставлены на торги. Взамен в поселке в 2024 году построена амбулатория.

Всего в план приватизации законопроектом предлагается включить 30 имущественных комплексов, среди которых много бывших объектов социальной сферы: бывший психоневрологический институт в Переславском районе, здания ФАПа в Любимском районе, поликлиники в Рыбинском, бани и школы в Брейтовском районе и так далее.

«Проектом закона в перечень имущества, находящегося в собственности Ярославской области, подлежащего приватизации, включены объекты недвижимого имущества, которые не используются для реализации государственных функций»,— сказано в пояснительной записке к законопроекту.