Аферисты выманили у нижегородской школьницы 300 тысяч рублей с карт ее родителей

Нижегородская школьница поддалась на уговоры мошенников и дала им данные родительской банковской карты. По данным полиции, с этой карты позже аферисты похитили более 300 тыс. руб.

Установлено, что несовершеннолетняя нижегородка ночью, когда родители спали, на своем телефоне перешла по неизвестной ссылке, где ее предложили бесплатно получить игровую валюту в одной из онлайн-игр.

Выполнив все условия, она в чате отправила скриншоты экрана с телефона матери и отца. Неизвестный собеседник, получивший эти скриншоты, убедил школьницу дать ему данные кредитных карт родителей и вывел с них деньги.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Также полиция в очередной раз призвала граждан ограничить доступ детей к телефонам взрослых с установленными банковскими приложениями.

Андрей Репин