На краснодарской стройке выявили 55 нелегальных приезжих

Сотрудники полиции Краснодара выявили 55 нелегальных приезжих, которые работали на стройке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Иностранцы прибыли из Узбекистана. 29 из них работали без патента, 26 незаконно находились на территории РФ. В их отношении составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.10 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

К административной ответственности сотрудники правоохранительных органов привлекли работодателя. Человек, предоставивший иностранцам места жительства, подозревается в совершении преступления по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Проводится проверка.

Алина Зорина