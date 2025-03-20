На краснодарской стройке выявили 55 нелегальных приезжих
Сотрудники полиции Краснодара выявили 55 нелегальных приезжих, которые работали на стройке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Иностранцы прибыли из Узбекистана. 29 из них работали без патента, 26 незаконно находились на территории РФ. В их отношении составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.10 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.
К административной ответственности сотрудники правоохранительных органов привлекли работодателя. Человек, предоставивший иностранцам места жительства, подозревается в совершении преступления по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Проводится проверка.