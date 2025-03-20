ТОАЗ вложил более полумиллиарда рублей в промышленную и пожарную безопасность

АО «Тольяттиазот», входящее в группу «Уралхим», в 2024 году направило на обеспечение промышленной и пожарной безопасности, а также на мероприятия по охране труда более 590 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По сравнению с 2023 годом рост финансирования составил 31%. Выделенные средства были освоены на закупку средств индивидуальной защиты, приобретение и техническое обслуживание специального оборудования, пожарной автотехники. Отдельное внимание уделили профессиональному обучению, специальной оценке условий труда и проведению мероприятий, направленных на сохранение безопасной производственной среды на предприятии.

В рамках обеспечения промышленной безопасности на базе «Тольяттиазота» действуют ведомственная пожарная часть и газоспасательный взвод, в числе которого 112 нештатных газоспасателей. Расчеты пожарной части предприятия принимают активное участие в тушении возгораний на территории Ставропольского района Самарской области.

АО «ТОАЗ» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Производственные активы компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в Тольятти.

Евгений Чернов