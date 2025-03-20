Сотрудник ДПС в Ростовской области задержан за взятку в 40 тысяч рублей

В Усть-Донецком районе Ростовской области задержан сотрудник ГИБДД по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщили в Семикаракорском межрайонном следственном отделе СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие возбудило уголовное дело против инспектора ОГИБДД Отдела МВД России по Усть-Донецкому району.

По версии следствия, 7 января 2025 года подозреваемый остановил автомобиль в станице Нижнекундрюченской, за рулем которого был пьяный водитель. Инспектор потребовал взятку в 40 тыс. руб. в обмен на игнорирование грубого нарушения ПДД.

Подозреваемый задержан, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.

Николай Аксенов