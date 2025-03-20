Водителя вытащили из искореженной иномарки после ДТП в Удмуртии

ДТП с участием легкового автомобиля «Хавал» и грузовика «КамАЗ» произошло около 15:00 на трассе в Сарапульском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. В результате столкновения водитель легковушки оказался зажат в искореженном автомобиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Прибывшие спасатели МЧС деблокировали его с помощью оборудования и передали бригаде врачей. Пострадавшего госпитализировали. Пассажиров в автомобиле не было. Обстоятельства происшествия устанавливает региональная Госавтоинспекция.