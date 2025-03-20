«Донпрессмаш» вложит 2,5 млрд рублей в продукцию для ипортозамещения

Азовское предприятие «Донпрессмаш» планирует инвестировать 2,5 млрд руб. в новое производство металлообрабатывающего оборудования. Об этом сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на совладельца компании «Станкоинструмент» Андрей Тюрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Способов порезки металла существует множество, а вот гибка металла — более сложное производство. Чтобы получился ровный холодильник, дверца машины закрывалась правильно, должна быть другая технология под управлением системы ЧПУ»,— уточнил Тюрин.

Проект направлен на импортозамещение листогибочных гидравлических прессов с ЧПУ, которые сейчас в основном закупаются из Турции и Китая. Компания намерена занять около 15% российского рынка. До 2022 года такое оборудование преимущественно поставлялось из Европы.

Реализация проекта начнется уже в этом году, а завершение строительства и ввод в эксплуатацию займут от трех до пяти лет. Объем импорта аналогичного оборудования в Россию составляет около 1500 единиц в год.

Николай Аксенов