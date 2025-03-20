Сотрудники Ростовского ДПС спасли людей из горящей легковушки

Экипаж ДПС извлек четырех человек из горящей машины, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 12 марта, во время футбольного матча на стадионе «Ростов Арена», уточняется в Telegram-канале ведомства. Сотрудники дорожно-постовой службы заметили горящее авто марки Audi на развязке улицы Слюсаря и Восточного шоссе.

«Автоинспекторы капитаны полиции Петр Фоменко и Тигран Арутюнян не стали терять ни минуты. Разбив окна горящего автомобиля, полицейские смогли быстро эвакуировать четырех пассажиров, запертых в огненной ловушке»,— сказано в сообщении.

Никто из пассажиров не получил серьезных травм. Причина возгорания неизвестна.

Валентина Любашенко