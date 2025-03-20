СУ СКР по Чувашии завершило расследование уголовного дела в отношении директора казенного учреждения Чувашской Республики «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Его обвиняют в хищении бюджетных средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и фальсификации документов (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах за хищение и подлог осудят директора Дирекции по охране животного мира

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чебоксарах за хищение и подлог осудят директора Дирекции по охране животного мира

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, обвиняемый, будучи материально ответственным лицом, с сентября 2023 года по февраль 2024 года использовал электронные топливные карты, предназначенные для заправки служебного автотранспорта учреждения, для покупки бензина для своего личного автомобиля, используемого в несвязанных со службой целях.

Чтобы скрыть хищение денежных средств, он давал указания подчиненным составлять фиктивные путевые листы, в которые вносилась недостоверная информация о маршрутах следования и объеме использованного топлива, после чего заверял эти документы своей подписью.

Причастность подозреваемого установлена на основании изучения бухгалтерской документации, банковских операций, показаний свидетелей и результатов экспертиз.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов