В Перми объем предложения на первичном рынке недвижимости установил рекорд

В феврале 2025 года рынок первичной недвижимости Перми достиг рекордного показателя за последние четыре года. Как сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на аналитиков «Объектив. РФ», в прошлом месяце объем предложения составил 562,7 тыс. кв. м. При этом общее число квартир, выставленных на продажу в новостройках, составило более 10,9 тыс. единиц, что демонстрирует прирост на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На сегодня в столице Прикамья работают 48 застройщиков, реализующих 61 проект. Лидерами по объему предложения в феврале 2025 года стали СИК «Девелопмент-Юг» (19% экспозиции), ПЗСП (15,25%) и СГ «Развитие» (8,57%). В рейтинге застройщиков по объему продаж с начала года также лидируют СИК «Девелопмент-Юг» (17%), ПЗСП (8,6%) и ГК ПМД (8,5%). По данным на 19 марта, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляет 153,1 тыс. руб.