В Ярославской области разработали гоночный квадроцикл

На предприятии «Русская механика» в Рыбинске представили первый прототип гоночного квадроцикла. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прототип гоночного квадроцикла

Фото: Правительство Ярославской области Прототип гоночного квадроцикла

Фото: Правительство Ярославской области

Модель отличается инновационным дизайном, легкостью, управляемостью и способностью выдерживать высокие нагрузки. В середине апреля заводская команда «RM Sport» планирует протестировать новую модель на первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам в Астрахани, где пилоты преодолеют более 1300 километров сложной трассы.

Генеральный директор компании Леонид Можейко рассказал, что новый квадроцикл будет мотивировать спортсменов к достижению высоких результатов. Губернатор Михаил Евраев отметил вклад предприятия в импортозамещение и развитие промышленного потенциала региона.

Антон Голицын