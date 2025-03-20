В Ярославской области разработали гоночный квадроцикл
На предприятии «Русская механика» в Рыбинске представили первый прототип гоночного квадроцикла. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.
Прототип гоночного квадроцикла
Фото: Правительство Ярославской области
Модель отличается инновационным дизайном, легкостью, управляемостью и способностью выдерживать высокие нагрузки. В середине апреля заводская команда «RM Sport» планирует протестировать новую модель на первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам в Астрахани, где пилоты преодолеют более 1300 километров сложной трассы.
Генеральный директор компании Леонид Можейко рассказал, что новый квадроцикл будет мотивировать спортсменов к достижению высоких результатов. Губернатор Михаил Евраев отметил вклад предприятия в импортозамещение и развитие промышленного потенциала региона.