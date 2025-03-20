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В Ярославской области разработали гоночный квадроцикл

На предприятии «Русская механика» в Рыбинске представили первый прототип гоночного квадроцикла. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Прототип гоночного квадроцикла

Прототип гоночного квадроцикла

Фото: Правительство Ярославской области

Прототип гоночного квадроцикла

Фото: Правительство Ярославской области

Модель отличается инновационным дизайном, легкостью, управляемостью и способностью выдерживать высокие нагрузки. В середине апреля заводская команда «RM Sport» планирует протестировать новую модель на первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам в Астрахани, где пилоты преодолеют более 1300 километров сложной трассы.

Генеральный директор компании Леонид Можейко рассказал, что новый квадроцикл будет мотивировать спортсменов к достижению высоких результатов. Губернатор Михаил Евраев отметил вклад предприятия в импортозамещение и развитие промышленного потенциала региона.

Антон Голицын