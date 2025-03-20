Кредитные организации ответили дольщикам по делу «Снип строй» в Удмуртии

Обманутые дольщики рынка частной застройки (ИЖС) в Удмуртии опасаются финансовых потерь и штрафов от финорганизаций, рассказали пострадавшие на рабочем совещании республиканского Госсовета 18 марта об организации ИЖС. Представители кредитных организаций в свою очередь заверили, что рассматривают каждую ситуацию индивидуально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

На совещании дольщики добавили, что большинство из них воспользовалось семейной ипотекой, IT-ипотекой, а также вложили средства материнского капитала и перечисляли деньги застройщикам, которые были аккредитованы банками. Заявители опасаются, что могут остаться без денег и жилья. Кроме того, их беспокоит, что из-за «недостроев» банки могут увеличить проценты по ипотеке и наложить штрафные санкции.

Говоря о рынке строительства многоквартирных домов (МКД), министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаил Баранов отметил, что в этом году удалось окончательно решить вопрос помощи дольщикам МКД. На это повлияло введение эскроу-счетов. Такой же механизм начал действовать и для застройщиков ИЖС.

Председатель постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям Госсовета республики Тимур Ягафаров предложил провести инвентаризацию договоров ИЖС в республике. Он отметил «необходимость ужесточения ответственности кредитных организаций» за аккредитацию застройщиков ИЖС, уличенных в недобросовестности.

Напомним, в настоящее время возбуждено уголовное дело на руководителю «Снип строй» Владимира Сивкова, подозреваемого в мошенничестве на сумму 166 млн руб. Следствие считает, что с июля 2023-го по июнь 2024 года Владимир Сивков, действуя в составе группы, похищал средства при заключении подрядных договоров на ИЖС в офисе строительной компании «Снип строй». Всего пострадали более 60 жителей республики.

По словам Владимира Сивкова, он намерен продолжить работу над завершением строительства заказанных у него жилых домов. Он добавил, что значительная часть указанных в деле средств была передана субподрядчикам. Через следственные органы их планируют «заставить работать».

8 февраля в Ижевске прошел согласованный митинг дольщиков по делу «Снип строй». В митинге приняли участие около 60 человек. Демонстранты обратили внимание на то, что следствие по делу Владимира Сивкова идет недостаточно быстро. Также они потребовали привлечь финансовые организации к ответственности и, среди прочего, обратились к органам законодательной власти с предложением внести изменения в №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве».

Подробнее об этом читайте в материале «Застройщику показали новый участок».