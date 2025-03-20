Шойгу: РФ относится к заявлению Макрона о «ядерном зонтике над Европой» со всей серьезностью

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с журналистами дал оценку заявлениям президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности распространения французского «ядерного зонтика» на всю Европу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конечно, мы обратили внимание на недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, который, ссылаясь на некие договоренности с другими европейскими лидерами, объявляет себя лично главным защитником Европы от выдуманной им же российской агрессии,— заявил Сергей Шойгу.— При этом, объявляя нашу страну агрессором, Макрон забывает, что Россия не раз спасала Францию от полного краха».

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что распространение ядерного щита его страны на другие европейские страны сделает Францию сильнее. При этом он объявил, что Россия «стала угрозой» для Франции и для Европы.

По мнению же секретаря российского Совбеза РФ, президент Франции «в очередной раз прибегает к популистским лозунгам, стремясь извлечь максимум политических дивидендов из неослабевающей антироссийской риторики внутри Евросоюза». «Мы видим, что проводимая им внутренняя политика уже привела к череде социально-экономических, политических, парламентских и правительственных кризисов, а рейтинг французского президента внутри страны неуклонно снижается — его действия одобряет лишь 21% участников социальных опросов,— констатировал Сергей Шойгу.— И несмотря на то, что большинство специалистов едины во мнении, что рассуждения о "французском ядерном зонтике над Европой" — не более чем попытка подчеркнуть свою значимость, мы относимся к заявлению президента Франции со всей серьезностью. Уже сам факт бряцания оружием со стороны лидера ядерной державы несет прямую угрозу всему мировому сообществу».

Дискуссия о необходимости создания «ядерного зонтика» для Европы активизировалась в ряде европейских стран—членов НАТО на фоне отдаления новой американской администрации от ее ближайших союзников.

Елена Черненко