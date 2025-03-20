Афганские власти провели переговоры с представителями США

Глава МИДа временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки в четверг провел встречу с делегацией США в Кабуле. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Афганистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

«Во время встречи обсуждались двусторонние отношения, освобождение заключенных и консульские услуги для граждан Афганистана в США»,— приводит агентство Reuters цитату из сообщения внешнеполитического ведомства.

Как пишет Reuters, с американской стороны во встрече участвовали бывший спецпосланник США по делам израильских заложников Адам Белер, а также бывший спецпредставитель Вашингтона по Афганистану в Кабуле Залмай Халилзад.

Анастасия Домбицкая