Жительнице Казани отказали в иске, который она подала к авиакомпании после задержки своего рейса из столицы Татарстана. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минюста республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отказал женщине из Казани в иске к авиакомпании из-за задержки рейса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Суд отказал женщине из Казани в иске к авиакомпании из-за задержки рейса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Женщина купила билеты на несколько авиарейсов и поездов у разных перевозчиков, планируя отпуск. Однако из-за плохих погодных условий ее самый первый рейс из Казани был задержан, и поездка сорвалась.

Она обратилась с иском в судебный участок № 8 по Вахитовскому району Казани с требованием возмещения убытков по остальным билетам. Ущерб она оценила в сумму более 180 тыс. руб.

Судья счел ее требования к авиакомпании необоснованными, поскольку рейс задержали из-за погодных условий, соблюдая установленные требования правил безопасности, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Ранее сообщалось, что 13 марта в казанском аэропорту задержали прибытие 7 рейсов из-за тумана.

Дарья Сайфиева