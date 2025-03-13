В Казанском аэропорту задержали прибытие 7 рейсов из-за тумана

Из-за тумана, значительно ухудшившего видимость, прилет 7 самолетов в казанский аэропорт был задержан. Об этом сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Из-за неблагоприятных погодных условиях отложили прибытие рейсов из Омска, Новокузнецка, Екатеринбурга, Барнаула, Худжанда, Москвы и Санкт-Петербурга.

Решение о взлете или посадке принимают командиры экипажей. Ночью 13 марта объявили опасность атаки беспилотников. Над регионами России было уничтожено 77 беспилотников.

В связи с этим была приостановлена работа аэропортов Калуги, Саратова, Волгограда и Пензы. Ранее сообщалось, что утром 13 марта в Татарстане ожидается туман и осадки.

Дарья Сайфиева