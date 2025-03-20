Калининградца обвиняют в обмане жителей Ярославля

Заволжский районный суд арестовал 38-летнего жителя Калининградской области, которого обвиняют в мошенничестве в отношении ярославцев. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Обвинение считает, что в феврале-марте 2025 года обвиняемый публиковал в интернете объявления об оказании услуг по поставке древесины, ремонту техники, выполнению подсобных работ. После получения аванса или предоплаты он пропадал. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

В прокуратуре отмечают, что обвиняемый уже привлекался к ответственности за аналогичные действия. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Мера пресечения избрана на один месяц.

Алла Чижова