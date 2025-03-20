На Дону в Египет экспортировали более 6 тысяч тонн кормов для животных

С территории Ростовской области в Египет отправили более 6 тыс. тонн кормов для животных. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Всего в морских портах области досмотрели и оформили 6,4 тыс. тонн кормов растительного происхождения для животных — подсолнечного шрота.

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с территории Ростовской области в Азербайджан отправили 21 т кормов для птиц.

Снежана Стодольская