Завтра, 21 марта, на территории Татарстана ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, в дневные часы порывы которого местами могут достигать 14 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтра в Татарстане ожидается ветер с порывами до 14 м/с

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Завтра в Татарстане ожидается ветер с порывами до 14 м/с

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Температура воздуха в ночные часы составит от 2 до 7 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет от 2 до 7 градусов выше нуля. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

В столице региона ночью прогнозируется юго-западный ветер 5-10 м/с, днем его порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 2 до 4 градусов ниже нуля, а днем от 4 до 6 градусов выше нуля. На отдельных участках городских дорог ночью и утром гололедица.

Артём Дергунов