Набсовет банка «Санкт-Петербург» 20 марта даст рекомендации по дивидендам за 2024-й

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» 20 марта даст рекомендации по размеру дивидендов за прошлый год. Об этом со ссылкой на пресс-службу кредитной организации сообщает «Интерфакс».

Кроме того, члены набсовета обсудят вопрос проведения годового собрания акционеров. В частности, на заседании планируется поднять тему утверждения годового отчета.

В марте 2024 года кредитная организация утвердила дивидендную политику в новой редакции. Так, банк продолжит распределять избыточный капитал акционерам. Целевая доля чистой прибыли, которая идет на выплату дивидендов, была скорректирована с «не менее 20%» до «в пределах от 20 до 50%».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что банк «Санкт-Петербург» за 2024 год заработал 50,8 млрд рублей по МСФО.

Дарья Астанина