В Кинеле экс-директора «Ритуала» Анну Фильчакову будут судить за взяточничество

Кинельская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего директора МКУ «Ритуал». Анна Фильчакова обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщили в областной прокуратуре, с 2020 года по 2024 год директор специализированного похоронного учреждения получила от ритуальных агентств более 3,7 млн руб.

Взятки давались за незаконную выдачу разрешений на захоронение и выделение мест под захоронение.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Кинельский районный суд.

Алексей Алексеев