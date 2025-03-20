Экс-сотрудник регоператора капремонта Челябинской области задержан за взятки

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали бывшего начальника отдела закупок фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Андрея Шадрина по подозрению в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также задержан подозреваемый в посредничестве при передаче денег (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) бывший депутат законодательного собрания региона Илья Бархатов, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства сотрудники челябинского УФСБ выявили вместе с коллегами из управлений по Донецкой народной республике и Ростовской области в ходе масштабной спецоперации в этих регионах. Факты получения взяток установлены в результате работы по ранее возбужденным уголовным делам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, сотрудник регионального оператора капремонта через посредника получил от предпринимателей взятки на сумму более 5 млн рублей за содействие в конкурсных процедурах.

Уголовные дела по материалам УФСБ возбудило региональное управление Следственного комитета РФ. По местам жительства и работы подозреваемых проводятся следственные действия.