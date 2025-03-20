В Удмуртии в феврале на 1,6% вырос средний размер микрозаймов

Средний размер микрозайма в Удмуртии в феврале составил 9,72 тыс. руб., что на 1,6% больше по сравнению с январем (9,57 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом средний размер микрозайма в России увеличился до 10,33 тыс. руб., что на 0,5% выше показателя предыдущего месяца. В феврале 2025 года наблюдается рост на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» зафиксирован в Москве (13,07 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (11,61 тыс. руб.). Удмуртия занимает 25 место в стране по объемам выдачи данного вида кредитования.

«После снижения в предыдущем месяце, в феврале 2025 года средний размер микрозайма незначительно увеличился. Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам»,— заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Представитель бюро добавил, что в то же время, заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга МФО готовы предоставлять более значительные суммы.

Напомним, жители Удмуртии оформили 13,1 тыс. потребкредитов в феврале, что на 6,4% меньше, чем в январе. По количественному показателю республика заняла 30-е место по стране.