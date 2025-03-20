Корпорация «Остров Первый», заявившая о создании насыпного острова в Сочи, планирует возвести на его территории квартал небоскребов. Как рассказал «Ведомостям Юг» управляющий директор компании Булат Шакиров, на острове площадью 50 га также предполагается возведение 1,5 млн кв. м недвижимости. Объем инвестиций оценивается в 1 трлн руб. По словам господина Шакирова, разработка проектной документации завершится к концу 2026 года. В Минстрое РФ сообщили что по состоянию на март 2025 года официальной информация о проекте нет. Об это же сообщила мэрия города-курорта. Архитектор и учредитель градостроительной компании «Яузапроект» Илья Заливухин считает, что заявление компании о создании насыпного острова — не больше чем идея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Заливухин

Фото: предоставлено автором Илья Заливухин

Фото: предоставлено автором

«То, что сейчас демонстрируют, реализовать нельзя. Это просто идея. Ни один профессиональный специалист в этом пока не участвовал. Мэрия не в курсе. По картинкам я вижу, что проекта нет. Мне кажется, их нарисовал искусственный интеллект.

Сама идея перспективная. Однако нужно видеть подход к исследованию, к выбору участков для насыпного острова, о котором заявила корпорация “Остров Первый”. Нужно оценить проектные решения, которые должны быть разработаны привлеченными специалистами. Необходимо, чтобы все выглядело серьезно, а не просто как заявка о желании создать искусственный остров (заявок было много). То есть когда компания не просто заявляет,что она хочет построить объект, а у уже провела изыскание, выбрала место и заказала проектную документацию.

Создание насыпного острова — это большие деньги. Сейчас просто озвучивается, что проект на один триллион рублей. На мой взгляд, пока это выглядит как попытка раскрутить тему, чтобы привлечь деньги. Такой вариант тоже возможен. Я как специалист вижу, что как только деньги будут привлечены, нужно разрабатывать и интегрировать искусственный остров в генплан Сочи. Пока этого нет. Нужно смотреть увязку с транспортным и природным каркасом, смотреть рельеф дна и выбирать конкретное место. Нужно подходить к этому комплексно, с учетом развития всей территории Большого Сочи. Вообще, это должно быть интегрировано в программу развития насыпных территорий Краснодарского края. В целом, конечно, можно и нужно строить искусственные острова. Я думаю, их строительство на Черноморском побережье, в том числе и в Большом Сочи, возможно. Просто хочется видеть и комментировать не идею, а какие-то проектные решения».