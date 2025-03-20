На пляжах Анапы 20 марта зафиксировали минимальные выбросы мазута

Утренний мониторинг пляжей Анапы 20 марта выявил минимальные выбросы мазута, обнаруженные только на одном участке побережья. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

К ликвидации загрязнения территории вблизи «Пляжного поселка» приступила команда Выселковского района. После завершения работ группа, как и волонтеры на других участках, продолжила тщательную обработку песка для избавления от мелких частиц нефтепродуктов.

На побережье между селом Витязево и станицей Благовещенской работают бригады Красноармейского и Северского районов. Представители Курганинского и Славянского районов трудятся на территориях около базы отдыха «Минеральные воды» и пансионата «Фея-2» в пос. Джемете.

Загрязнение кубанского побережья произошло после аварии двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Нефтепродукты были выброшены на 54-км участок прибрежной полосы в Анапе и Темрюкском районе. В начале марта 2025 года сообщалось об увеличении выбросов мазута из-за повышения температуры. Мониторинг загрязнений проводится на 265 км побережья Краснодарского края.

Нурий Бзасежев