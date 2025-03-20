На Ставрополье картошка подорожала до 74 рублей

Севкавказстат сообщает о росте цен на продукты питания в Ставропольском крае. Особенно подорожали овощи и фрукты, сообщают в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Картофель теперь стоит более 74 руб. за кг, что на 4,45% выше прошлых цен. Яблоки и бананы также стали дороже: яблоки подорожали на 4,08%, а бананы — на 4,66%. Цены на капусту, свеклу и муку увеличились более чем на 3%.

Несмотря на общий рост цен, огурцы и помидоры стали дешевле. Помидоры подешевели на более чем 2%, их стоимость составила 262,52 руб. за кг. Цена огурцов снизилась до 232,12 руб. за кг, что на 8% ниже прошлых показателей.

Николай Аксенов