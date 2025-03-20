Октябрьский мост ждет карточный ремонт

В Ярославле в этом году проведут карточный ремонт на Октябрьском мосту и Суринском путепроводе. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Ремонт картами предполагает восстановление более крупных участков асфальтобетонного покрытия, чем при ямочном ремонте.

«Первоочередное — это Суринский путепровод, подход со стороны Дзержинского района. Это в обязательном порядке Октябрьский мост, также подход со стороны Заволжского района. Эти объекты уже точно утверждены»,— сказал господин Овчаров.

Перечень других дорог города, которых также ждет карточный ремонт, еще определяется мэрией совместно с ГАИ. Напомним, что на карточный ремонт направят порядка 200 млн руб.

Алла Чижова