Участников СВО похоронили в двух районах Удмуртии

Двух участников специальной военной операции похоронили в Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщают главы районов Айдар Шарафутдинов и Александр Деев.

В Сарапульском районе в последний путь проводили рядового Александра С. В Малопургинском — простились с рядовым Дмитрием Т.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава региона Александр Бречалов и руководители муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших. Помощь родственникам оказывается в полном объеме.