Минимальная стоимость продуктовой корзины в Петербурге составила 8,5 тыс. рублей

Чуть более 8,5 тыс. рублей стоит минимальная продуктовая корзина в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на «Руспродсоюз». Специалисты организации посчитали цены на 33 продукта, включая мясо, рыбу, яйца, крупы, фрукты, сахар, овощи и фрукты.

Для сравнения, в Ленобласти стоимость продуктовой корзины составила — 8 331,3 рубля, в Москве — 8 759,1 рубля, в Подмосковье — 7 694,2 рубля. Дороже всего корзина обходится на Чукотке — 11 987,2 рубля. Дешевле всего приобрести продукты питания в Мордовии и Пензенской области — 6062,6 и 6283 рубля соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербургский производитель куриного мяса подал заявление о банкротстве.

Кирилл Бевзюк