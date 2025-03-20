Депутата Сосновского района будут судить за врезку в нефтепровод

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении депутата собрания Сосновского района Павла Ленка и четырех местных жителей. Их обвиняют в краже, совершенной группой лиц в особо крупном размере (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), и повреждении магистрального трубопровода (п. «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, с марта 2023 года по март 2024-го сообщники под руководством Павла Ленка с помощью незаконно изготовленной врезки на участке магистрального нефтепродуктопровода «Уфа — Петропавловск» похитили более 365 т дизельного топлива на 18 млн руб.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Виталина Ярховска