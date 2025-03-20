Технологии и недвижимость: на «FOR:УМ Зданий» в Перми обсудят тренды рынка цифровизации

В мае Пермь снова станет центром цифровой трансформации недвижимости – в городе пройдет всероссийский «FOR:УМ Зданий». Это ключевое событие для застройщиков, управляющих организаций, молодежных сообществ и учебных заведений, а также представителей власти и всех, кто двигает отрасль недвижимости вперед.

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22–23 мая в Перми при поддержке Правительства Пермского края состоится масштабное событие по инновациям в девелопменте – всероссийский «FOR:УМ Зданий». Двухдневный форум создаст прочное комьюнити для успешного и эффективного обмена опытом, формирования стратегических связей и партнерств в рамках улучшения и развития жилищной инфраструктуры города и страны.

«FOR:УМ Зданий» – это уникальная возможность познакомиться с трендами и прикоснуться к будущему отрасли. Благодаря спикерам программы, ведущим игрокам рынка недвижимости, участники мероприятия узнают о региональных стандартах комфортного жилья, умных инвестициях и возможностях искусственного интеллекта, профессиях будущего, создании цифрового уюта и безопасной среды для жизни.

Что вас ждет на «FOR:УМ Зданий»?

• инсайты от ведущих девелоперов и ИТ-экспертов;

• разбор реальных кейсов цифровизации ЖКХ и недвижимости;

• обсуждение трендов: искусственный интеллект, IoT, автоматизация зданий;



• решения для формирования в стране инженерных профессий будущего, востребованных на рынке недвижимости.

Главное событие программы – молодежный хакатон, участники которого в режиме реального времени представят решения для рынка недвижимости на базе платформы Ujin OS. Победители получат ценные призы.

Форум является полезной площадкой для всех, кто интересуется трендами в сфере автоматизации инженерных систем зданий, умного дома, систем безопасности, применением технологий ИИ в цифровой эксплуатации недвижимости. Формат мероприятия, включающий живые дискуссии, пленарные заседания, отраслевые секции, бизнес-игры, конкурсы и обмен мнениями, позволит получить актуальную информацию от первых лиц, найти контакты, а также вдохновит на новые цифровые свершения для улучшения качества жизни в российских городах.

Присоединяйтесь к ключевому событию отрасли! Узнайте, как технологии меняют рынок недвижимости и как вы можете стать частью цифровой трансформации.

Регистрация на форум и программа доступны по ссылке: https://forumzdanii.ru/2025.

Организатором «FOR:УМ Зданий» выступает IT-компания «Юникорн» – российский разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, резидент «Сколково».

Информационные партнеры – Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ), портал о цифровых технологиях в недвижимости DigitalDeveloper и газета «Коммерсантъ-Прикамье». Мероприятие пройдет при поддержке Российского фонда развития информационных технологий, Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), Министерства информационного развития и связи Пермского края, Ассоциации участников рынка интернета вещей, АНО «Умный МКД».

Напомним, первый форум «FOR:УМ Зданий» прошел в мае 2024 года на площадке Технопарка Morion Digital. За два дня насыщенной программы было проведено более 10 крупных конференций и сессий при участии 68 топовых федеральных и региональных спикеров и более 600 экспертов из разных регионов страны. К онлайн-трансляции форума подключились более 2 тыс. зрителей.

ООО «ЮНИКОРН»