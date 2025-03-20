Полиция Краснодара проверяет факт жестокого обращения с детьми в детсаду

Полиция Краснодара инициировала доследственную проверку по факту жестокого обращения с детьми в одном из местных детских садов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / ChertaGMR Фото: t.me / ChertaGMR

В ходе мониторинга интернет-пространства правоохранители обнаружили видеоролик, на котором зафиксировано, как воспитатель грубо обращается с детьми — тянет их за руки и толкает. Как пишут пользователи, опубликовавшие запись, инцидент произошел в детском саду №167, расположенном в микрорайоне Гидрострой.

Сейчас полицейские устанавливают личность женщины. Действиям воспитательницы будет дана правовая оценка.

Анна Гречко