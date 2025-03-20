МИД России обвинил ВСУ в создании секретных тюрем и пытках военнопленных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали разветвленную сеть секретных тюрем, которые находятся в том числе на территории Курской области. Об этом говорится в докладе МИД России о нарушениях международного гуманитарного права со стороны ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родион Мирошник

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Родион Мирошник

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Доклад (.pdf) подготовил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник на основании показаний российских военнопленных, возвращенных в Россию. Речь идет об обмене, который прошел 5 февраля 2025 года по формуле 150 на 150.

«Подавляющее большинство опрошенных военнослужащих, освобожденных из украинского плена, указывают на системные пытки, истязания и унижения, которым подвергались бойцы, находившиеся во власти украинских вооруженных формирований. Наибольшее количество издевательств фиксировалось в "секретных тюрьмах"»,— говорится в документе.

МИД России утверждает, что спецслужбы Украины используют секретные тюрьмы «для "выбивания" нужной им информации запрещенными методами». По информации ведомства, такие тюрьмы есть в Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и в части Курской области, которая ранее была подконтрольна ВСУ. Они располагаются в подвалах частных домов, сараях, гаражах, помещениях промышленных предприятий.

В докладе также сказано, что в секретных тюрьмах организованы пыточные. В отношении пленных военнослужащих там применяются «целый арсенал зверств: электрический стул, утопление, обнажение, угрозы сексуальным насилием, немедицинская ампутация конечностей, травля собаками».