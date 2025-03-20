Швейцария исключила из санкционного списка семерых россиян

18 марта швейцарский Государственный секретариат по экономическим вопросам объявил об исключении из санкционного списка семерых россиян. Среди них бизнесмены Вячеслав Кантор и Владимир Рашевский, министр спорта России Михаил Дегтярев, сестра основателя компании USM Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, а также бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, который умер в феврале 2024 года. Также из санкционного списка была исключена арсеньевская авиационная компания «Прогресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

14 марта Евросоюз также исключил из санкционных списков господ Рашевского, Кантора, Дегтярева и Исмаилову.

Яна Рождественская