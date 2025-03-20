Долг петербуржцев по микрозаймам за год вырос на 37%

Физические лица накопили долг в 15,8 млрд рублей перед микрофинансовыми организациями, зарегистрированными в Санкт-Петербурге. Такой показатель актуален на 1 января 2025 года, сообщил депутат Законодательного собрания города Андрей Рябоконь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Парламентарию эти сведения предоставили в Центральном банке. На начало 2024 года долг составлял 11,5 млрд рублей. За год его объем вырос на 37%. Количество заемщиков с 1,02 млн человек увеличилось до 1,35 млн. При этом объем просроченной задолженности на начало 2025 года составил 6,41 млрд рублей — 40,5% от общей суммы займов на эту дату.

«Если ситуация продолжит развиваться подобным образом, возможно, придется обсудить экстраординарные меры, например, введение временного моратория на взыскание задолженности перед МФО для отдельных социальных категорий заемщиков»,— написал господин Рябоконь в своем Telegram-канале.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд признал недействительным кредит, который пенсионерку убедили взять аферисты.

Татьяна Титаева